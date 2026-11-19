Eğlence

Yasak Elma, yenilenen hikâyesiyle NOW ekranlarına geri dönüyor. Medyapım tarafından hazırlanan proje, sektörde şimdilik "Mavi Orkide" kod adıyla yürütülse de son anda bir değişiklik olmazsa izleyiciyle "Yasak Elma's" adıyla buluşacak.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği yapımın başrol kadın oyuncusu Birce Akalay oldu. Akalay, dizide "Peri" karakterine hayat verecek. Projenin iki erkek başrolünden ilki de belli oldu; usta oyuncu Fırat Tanış resmen kadroya katıldı. Diğer erkek başrolün ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın kulis bilgilerine dayandırdığı habere göre, izleyiciyi yine entrika ve dram dolu bir hikâye bekliyor. Lüks hayatı bir anda altüst olan Peri, iki kızıyla birlikte fakir bir semtte yaşam mücadelesi veren ablasının yanına sığınıyor. Peri'nin bu çarpıcı değişimi ve ayakta kalma savaşı ekrana taşınacak.

Yeni yılda yayınlanması planlanan projede taşlar yerine oturmaya başladı. Bakalım Peri'nin ablasıyla olan ilişkisi ve o semtteki yeni hayatı bizi ne kadar şaşırtacak?

Sizce Birce Akalay, Peri karakteriyle eski sezonların kaosunu aratır mı?