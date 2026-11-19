Eğlence

Disney+ platformunun orijinal içerikleri arasında yer alan Recep İvedik serisinin son halkası ‘Recep İvedik 8’, iki bölümden oluşan hikayesiyle yakında izleyicilerle buluşuyor.

Togan Gökbakar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu serinin ilk kısmı “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” ismiyle yayınlanacak. Şahan Gökbakar’ın hayat verdiği Recep İvedik karakteri, bu sefer borç batağına saplanmış Nurullah’ın kahvehanesini kurtarmak için kolları sıvıyor. Çözümü ise Hulusi’nin yerine işe girmekte bulan Recep, bir güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlıyor.

Paylaşılan tanıtıma göre Recep, kendine has yöntemlerle görev tanımının dışına çıkarak yine bildiğimiz o kaotik ve komik olayların merkezine oturuyor. Güvenlik görevlisi üniformasıyla Recep’in neler yapabileceğini düşününce, ortalığın yine fena karışacağı şimdiden belli.