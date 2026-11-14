Yeraltı'nın son bölümü YouTube'da neden yok?

Eğlence

11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin 22. bölümü, dijital yayın hakları ve platform anlaşmaları nedeniyle YouTube üzerinden Türkiye'deki izleyicilerin erişimine kapatıldı. Bölüm aslında iptal edilmedi ya da yayından kaldırılmadı; sadece Türkiye IP'si ile giriş yapanlar bölgenin kullanılamadığı uyarısıyla karşılaştı. İlginç olan ise bölümün yurt dışındaki izleyiciler için YouTube'da hala açık olması.

YouTube'da izleyemeyenler için alternatif yollar mevcut. 22. bölümün tek parça kaydına NOW'un resmi internet sitesindeki arşivden, kanalın mobil uygulamasından veya Disney+ platformundan ulaşılabiliyor. Yani yüksek görüntü kalitesiyle izlemek isteyenlerin üçüncü taraf sitelerde vakit kaybetmesine gerek yok.

Kaçıranlar için 22. bölümde ortalık bayağı karıştı. Haydar Ali ile Bozo arasındaki fikir ayrılığı sert bir restleşmeye dönerken, Bozo'yu Derya'nın odasında gören Ceylan evi terk etti. Gülsüm Ana'nın evindeki buluşmada ise silahlar çekildi. Merdan, Bozo'yu korumak için kurşunların önüne atlayarak ağır yaralandı.

Şimdi herkesin gözü yeni bölümde. 23. bölüm 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW ekranlarında olacak. Tanıtımlarda Merdan'ın kalbinin durduğu anlar ve Bozo'nun "Ada benim kızım" itirafı yer alıyordu; olaylar iyice kızışmış durumda.

Sizce Merdan bu durumdan kurtulabilecek mi?