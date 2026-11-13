Popstar Alaturka’nın 'dekolte giymem' diyen yarışmacısı Özlem Güneş'ten büyük değişim

Eğlence

Popstar Alaturka yarışmacısı Özlem Güneş, Instagram'da paylaştığı yeni görüntüsüyle sosyal medyada yeniden gündem oldu. Şarkıcılık ve sosyal medya fenomenliğini bir arada yürüten Güneş'in son hali, takipçileri arasında merak konusu haline geldi.

Şanlıurfalı Özlem Güneş, 19 yaşındayken katıldığı yarışmada sadece sesiyle değil, sahnedeki dik duruşuyla da dikkat çekmişti. Özellikle dekolte giymeyi reddetmesi, jüriyle arasında ciddi tartışmalar çıkmasına neden olmuştu. "Ben manken değilim, dekolte giymem" diyerek tavrını ortaya koyan Güneş'in bu çıkışı, Armağan Çağlayan'ı öfkelendirmişti.

Yaşananlar sonrası jürinin kendisine "sanatçı olacaksın, neden dekolte giymiyorsun" dediğini belirten Güneş, bu yüzden yapım ekibine elenmek istediğini anlatmıştı. Yarışmadan sonra bir süre daha sahne almaya devam eden genç kadın, daha sonra din eğitimi almaya karar vermişti.

Sosyal medya hesaplarını kapatıp ortalıktan kaybolan Güneş, 2024 yılında takipçilerinden gelen sorular üzerine yaklaşık bir aydır açık olduğunu duyurarak yeniden Instagram'da görünür olmuştu. Tesettüre girip adını değiştirdiği dönemi geride bırakan Güneş'in, ilk yarışma dönemindeki halinden bugünkü görünümüne kadar geçirdiği değişim sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Kendi doğrularından ödün vermeyen o genç kızdan, bugün sosyal medya fenomeni olan bir kadına... Sizce bu değişim nasıl olmuş?