Sosyete için yeni kazanç kapısı: Aile boyu influencer'lık

Eğlence

Cemiyet hayatında bir dönem takı, çanta ve giyim markası açma modası vardı. Ancak son yıllarda trend tamamen değişti; sosyetik isimler artık içerik üreticiliğine yöneliyor. İşin komik yanı, bu akıma sadece kendileri değil, aile üyeleri de dahil oldu. Artık bazı ailelerde birden fazla influencer olduğunu görüyoruz.

Sadece popüler olmakla kalmayan bu isimler, reklam anlaşmaları ve markalarla yaptıkları iş birlikleri sayesinde gelir de elde ediyor. Yani olay sadece görünürlükten çıktı, resmen yeni bir gelir kapısına dönüştü.

Örneğin, influencer dünyasından tanıdığımız Sibil Çetinkaya'nın ablası Derev Çetinkaya Pekküçükyan içerik üreticiliğine adım atarken, ailenin küçük üyesi Alex Çetinkaya YouTube'da kanal açarak sosyal medyada yerini aldı. Garen Kösedağ da YouTube'ta kanal açtı.

Tarkan ailesinde de durum benzer. Dila Tarkan Doğruer ve kardeşi Sima Tarkan Basoğlu geniş kitlelere ulaşırken, Dila Tarkan'ın yengesi Lal Doğruer da influencer dünyasına katıldı.

Bu akım sosyetede hızla yayılıyor. Rojda İlaldı Gürbüz ve görümcesi Yağmur Gürbüz'ün yanı sıra Mina ve Nisa Ceran, Yağmur ve Ekinsu Vardar, Gizem Sarıtekin, Yonca Özkan, Hande ve Duygu Gülşen de bu alanda öne çıkan diğer isimler arasında.

Eskiden marka kurma yarışına girenlerin şimdi ailece içerik üretmeye başlaması, cemiyet hayatındaki yeni eğilimi net bir şekilde özetliyor. Bakalım yakında hangi aile bireyini 'link bırakıyorum' derken göreceğiz?