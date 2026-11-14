12 Kasım reytingleri belli oldu: Zirve yine belli

Eğlence

12 Kasım 2026 tarihine ait Total, AB ve ABC reyting verileri belli oldu. Gecenin tartışmasız galibi, üç kategoride de birinci sıraya yerleşen Türkiye Belçika UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oldu.

Total kategorisinde Türkiye Belçika maçı sonrası ikinci sırayı Sevdiğim Sensin, üçüncüyü ise Halef Köklerin Çağrısı aldı. ABC kategorisinde de benzer bir tablo hakim; zirvenin ardından yine Sevdiğim Sensin ve Halef Köklerin Çağrısı yer aldı.

AB kategorisinde ise işler biraz değişmiş. Türkiye Belçika maçının ardından ikinci sıraya Ana Haber yerleşirken, Halef Köklerin Çağrısı üçüncülükle günü tamamladı. Dizilerin milli maç karşısında şansı pek yokmuş gibi görünüyor.

Sizce bu diziler milli maçların olduğu günlerde yayınlanmaya devam etmeli mi?