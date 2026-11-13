Murat Başaran'dan eşine romantik itiraf: İyi ki karşıma çıkmışsın

Eğlence

Şarkıcı Murat Başaran, 2023 yılında evlendiği iş insanı Ayten Öztürk ile tanıştıkları günün anısına sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. 12 Kasım 2022 tarihini hatırlatan Başaran, eşine hitaben yazdığı mesajda o gün hayatının en güzel hikâyesinin başlayacağını bilmediğini belirtti.

Romantizmin dozunu artıran paylaşımında, eşine "İyi ki o gün karşıma çıkmışsın" diyen Murat Başaran, birlikte biriktirdikleri her anın kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi. Ayten Öztürk'e olan sevgisini "Dün de bugün de yarın da..." sözleriyle taçlandırdı.

Bizce böyle açık sevgi gösterileri her zaman izlenir. Murat Başaran'ın bu kadar romantik olduğunu kim bekliyordu ki? Aşk olsun diyelim, bizce bu kareler ve sözler tam puan aldı.