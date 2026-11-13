Mert Ramazan Demir yeni projesi Susuz Yaz için heyecanlı

Eğlence

Mert Ramazan Demir, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Susuz Yaz dizisi hakkında konuştu. Türk sinema tarihinde önemli bir yere sahip olan Metin Erksan imzalı Susuz Yaz filminden ve Necati Cumalı’nın aynı isimli kitabındaki bir öyküden uyarlanan projenin kendisi için özel olduğunu belirten oyuncu, "Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz, bu ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyum" diyerek heyecanını paylaştı.

1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'nde geçen hikâyede iki kardeşin hayatı merkezde yer alıyor. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Osman ve ağabeyi Hasan'ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) toprak ekerek geçindiği hikâyede, Osman'ın Bahar'a (Lizge Cömert) duyduğu büyük aşk kardeşler arasındaki dengeleri altüst ediyor. Osman yeni bir hayat kurmaya çalışırken ağabeyinin gizli hesaplarıyla karşı karşıya kalıyor. Köydeki su ve toprak paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıklar da iki kardeşin hayatını derinden etkiliyor.

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Sema Ergenekon yazdı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor. Kadroda Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in yanı sıra Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Saldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zabcı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) yer alıyor.

Bakalım bu dramatik kardeş kavgası ve imkansız aşk hikayesi bizi ne kadar saracak, yoksa klasik bir köy dizisi tadında mı kalacak?