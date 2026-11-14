Hande Erçel’den platin sarısı şoku: Peruk mu yoksa yeni imaj mı?

Eğlence

Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine gündemin merkezine oturdu. Kahverengi ve siyah tonlarındaki saçlarıyla hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu, bu kez platin sarısı saçlarıyla kamera karşısına geçerek takipçilerini şoke etti. Sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına giren bu değişim, hayran kitlesini adeta ikiye bölmüş durumda.

Sarışın imajı takipçileri ikiye böldü

Klasikleşen esmer görünümünden sıyrılan Erçel'in paylaştığı bu dikkat çekici karelerin arkasında aslında bir sır var; çünkü oyuncu bu görünümü bir perukla yakaladı. Peruk olmasına rağmen platin sarısı saçlar sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Bazı takipçileri Hande'nin bu yeni ve cesur tarzını çok beğenip desteklerken, bazıları ise oyuncunun esmer halinin çok daha iyi olduğunu savunarak eski görünümüne olan özlemlerini dile getirdi.

Hande Erçel, sadece tarz değişiklikleriyle değil, ekran enerjisi ve rol aldığı dizilerdeki oyunculuğuyla da geniş bir kitleye hitap ediyor. Özel hayatı ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasının radarında olan oyuncu, attığı her adımla konuşulmaya devam ediyor.

Dubai kortlarında milyonluk şıklık

Oyuncunun gündemdeki yerini sağlamlaştıran tek şey saçları değil; Dubai rotasındaki sportif ve lüks görüntüleri de çok konuşulmuştu. Erçel, Dubai'de dünyaca ünlü bir saat markasının ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası padel turnuvasına katılarak boy gösterdi. Raketini eline alıp korttaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, hem yüksek enerjisi hem de neşeli halleriyle organizasyonun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Korttaki bu eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Hande, spor şıklığını da konuşturdu.

Bileğindeki detay dudak uçuklattı

Dubai'deki padel turnuvasında sergilediği kort şıklığının asıl bombası ise bileğindeki detaydı. Takvim'de yer alan bilgiye göre, Hande Erçel'in tercih ettiği ikonik saatin piyasa değerinin tam 2 milyon 400 bin TL olduğu ortaya çıktı. Spor tarzını milyonluk bir lüks dokunuşla tamamlayan oyuncunun bu kareleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

Memleket merakı ve ünlülerin kökenleri

Kariyerindeki başarıları ve lüks tercihleriyle sık sık konuşulan Hande Erçel'in aslen Balıkesir Bandırmalı olduğu da dikkat çeken detaylar arasında. Oyuncunun Dubai kortlarındaki hem doğal hem de iddialı tarzı, magazin dünyasının en çok konuştuğu konular arasındayken, birçok ünlü ismin memleketleri de merak konusu olmaya devam ediyor.

Sektörden diğer isimlerin kökenlerine baktığımızda; Burak Özçivit'in aslen Gaziantepli olduğunu, 1984 yılında İstanbul'da doğduğunu görüyoruz. Görkem Sevindik Adana, Sibel Taşçıoğlu Bursa, Kenan İmirzalıoğlu Ankara ve Diren Polatoğulları Tunceli kökenli. Olgun Toker Mersin, Buray Kıbrıs, Hande Baladın Kütahya ve Nehir Erdoğan İzmirli.

Pınar Deniz ve Kıvanç Tatlıtuğ Adana kökenli; Kaan Urgancıoğlu Tire-İzmir, Mert Yazıcıoğlu İstanbul, Dilan Çiçek Deniz Sivas ve Sıla Türkoğlu Ankara kökenli. Serenay Sarıkaya da Ankara'dan. Çağla Şikel İstanbul doğumlu; babası Karslı bir Azerbaycanlı, annesi ise Çerkes kökenli bir Adanalı.

Haluk Bilginer İzmir-Seferihisar, İlayda Alişan anne tarafından Erzincanlı baba tarafından Trabzonlu, Sezen Aksu ise Denizli-Sarayköy'den. Burcu Esmersoy ve Bige Önal İstanbul kökenli. Ayça Ayşin Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinoplu. Mehmet Yılmaz Ak Diyarbakır, Buğra Gülsoy Ankara, Ferhat Göçer Şanlıurfa-Birecik ve Keremcem Muğla-Milas'tan.

Burcu Biricik Muğla-Elmalı, Safiye Soyman Bolu-Akpınar, Aslı Enver Kıbrıs, Alişan Bingöl, Mert Ramazan Demir Van, Sibel Can ise İstanbul Karagümrük'ten. Demet Akalın Kocaeli, Cemre Baysel İzmir, Emine Ün İstanbul kökenli. Emre Altuğ İstanbul Levent'te doğmuş olsa da ailesi Niğde kökenli. Murat Boz Ereğli, Hande Soral Bursa-İnegöl, Miray Daner İstanbul, Sertab Erener ise İstanbul'dan.

Fahriye Evcen'in anne tarafı Çerkes, baba tarafı Kavala göçmeni. Gülçin Santırcıoğlu İzmir, Hande Ataizi Bursa ve Hande Doğandemir baba tarafından Ankaralı, anne tarafı Çerkes. Bergüzar Korel İstanbul, Arzum Onan, Nil Karaibrahimgil ve Beren Saat Ankara'lı. Beyazıt Öztürk Bolu'dan. Serdar Ortaç'ın babası Kastamonu Cide'nin İlyasbey köyünden Kırım Tatarı, annesi ise Adana Ceyhan'ın Yılankale köyünden.

Özge Yağız İstanbul doğumlu olsa da aslen Sivaslı. Murat Dalkılıç İzmir, Burak Tozkoparan Rize, Mine Tugay Konya, Tolga Sarıtaş, Can Yaman ve Burak Yörük İstanbul'dan. Demet Evgar Manisa, Evrim Alasya İzmir ve Burcu Özberk Eskişehirli. Barış Arduç'un babası Arnavut kökenli olup ailesi Ordu Fatsa ve Artvin'e dayanıyor. Esra Erol Sinop, Simge Sağın'ın babası Amasyalı, annesi Arnavut. Oktay Kaynarca baba tarafından Malatya Hekimhan, anne tarafından Elazığlı. Şifanur Gül Ankara, Teoman Giresun, Kadir İnanır Fatsa, Yasemin Esmergül İzmir, Cüneyt Arkın Eskişehir ve Türkan Şoray ile Adile Naşit İstanbul'dan. Arap Celal Sivas, Emel Sayın ise Selanik doğumlu.

Sizce Hande'ye sarı saçlar yakışmış mı, yoksa esmer haliyle kalmalı mı?