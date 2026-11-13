Murat Yıldırım gerçek hayat süper kahramanı olduğunu kanıtladı

Eğlence

Güller ve Günahlar dizisindeki Serhat Tecer rolüyle ekranda gördüğümüz Murat Yıldırım, bu kez sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Sete girmek üzere olduğu düşünülen oyuncu, bir kadının otomobil nedeniyle tehlike altında olduğunu fark etti ve, hemen harekete geçti.

İşin en cool kısmı ise Murat Yıldırım'ın elinde kahvesi varken bile soğukkanlılığını koruması. Görüntülerde, tanımadığı bir kadını kolundan tutarak yolun riskli kısmından son anda uzaklaştırdığı görülüyor. Çevredeki insanlar da durumu fark edip harekete geçerken, oyuncunun bu ani ve hızlı refleksi sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Bizce bu hareket, sadece bir kahramanlık değil aynı zamanda tam bir 'centilmen' duruşu. Elinde kahvesi varken birini kurtarmak gerçekten üst seviye bir yetenek değil mi?