Bir Başkadır'ın yeni sezonunda sürpriz isim: Muzaffer karakterini Berkun Oya canlandırıyor

Eğlence

Bir Başkadır, altı yıllık bir bekleyişin ardından 12 Kasım 2026'da dört bölümlük yeni hikâyesiyle ekranlara döndü. Sezonun en çok konuşulan ismi ise şüphesiz Muzaffer oldu. Karakteri izleyenler, ona hayat veren ismin dizinin senaristi ve yönetmeni Berkun Oya olduğunu fark edince sosyal medya yıkıldı.

Muzaffer, mesleki gücünü insanları baskı altına almak için kullanan ve izleyicide pek sempati uyandırmayan bir tip olarak karşımıza çıkıyor. Bir karakteri yazıp sonra onu bizzat canlandırmak her yiğidin harcı değil; Berkun Oya bu riskli hamleyle dizinin hem arkasında hem önünde yer almış oldu. Performansı hakkında konuşan Nâfi Alpay, Oya'nın Türkiye'ye dair tespitlerini yansıtabilecek tek kişinin yine kendisi olduğunu belirterek oyunculuğunu "sinir bozucu derecede iyi" şeklinde tanımladı.

Bu sezon, ilk sezondaki sekiz bölümlük yapının aksine yalnızca dört bölümden oluşuyor. Kadroya Onur Saylak ve Nur Sürer gibi yeni isimler dahil olurken Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi tanıdık yüzler de geri döndü. Hikâye bu kez Meryem'in evliliği ve değişen hayatına odaklanıyor. Ayrıca Berkun Oya, 2023 yılında evlendiği Funda Eryiğit ile bu sezon aynı kadroda yer alarak izleyiciyle buluştu.

Nâfi Alpay, dizinin dekorundan kıyafetlerine kadar gerçekçiliğini koruduğunu söylese de tek üzüntüsünün sezonun dört bölümle sınırlı kalması olduğunu belirtti ve Netflix'ten en az altı bölümlük bir üçüncü sezon talep etti. Ancak Netflix ve Berkun Oya cephesinden üçüncü sezonla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Karakter gerçekten o kadar sinir bozucu mu yoksa biz mi çoktan bağımlı olduk, ne dersiniz?