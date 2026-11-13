Ata Demirer'den şok itiraf: Diyeti lahmacuna yenildi

Eğlence

Ata Demirer, son zamanlarda verdiği kilolarla magazin dünyasının merkezine yerleşti. Fit görüntüsüyle hayranlarını şaşırtan ünlü komedyen, sağlıklı yaşam tarzına geçiş süreci ve bu süreçteki küçük bir "kaza" hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

'Askerlik gibiydi'

Ata Demirer, komedi dünyasının en üretken isimlerinden biri olarak tanınan bir film yapımcısı, stand-up sanatçısı, oyuncu ve müzisyen. Ayvalık'ta gerçekleştirdiği çekimler sırasında hem set çalışmalarını yürütüyor hem de fırsat buldukça balık tutuyor. Mutfaktaki yeteneklerini konuşturup yemek tarifleri de veren Demirer, set ortamındaki çalışma düzeninin oldukça disiplinli olduğunu belirtti. Bu durumu esprili bir dille değerlendiren ünlü isim, Oradaki hayatımız askerlik gibiydi dedi.

Lahmacunla gelen kaçamak

Kilo verme sürecinde büyük bir istikrar sergileyen ve disiplinli beslenmeye çalışan Demirer, ancak bir noktada iradesine yenik düştü. Lahmacuna olan özlemi ağır basan komedyen, diyeti bozduğunu itiraf ederek Bugün diyeti bozdum. Lahmacunu özlemişim dedi.

Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Demirer, Dilara Alemdar ile yaşadığı aşkla dikkat çekiyor. Çiftin uyumlu ve mutlu halleri hayranları tarafından yakından takip edilirken, Demirer'in kariyerindeki gelişmeler de gündemdeki yerini korumasını sağlıyor.

'İşim olmaz iğneyle'

Zayıflama sürecinde herkesin aklındaki o soruya, yani zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığına net bir cevap verdi. Yok canım, ne iğnesi? İşim olmaz iğneyle diyerek bu yöntemleri reddeden Demirer, başarısının sırrını basit ama etkili alışkanlıklara bağladı. Öğlen ve akşam saatlerinde ekmek yemediğini ve düzenli olarak spor yaptığını belirtti. Ayrıca insülin direncini kontrol ettirip, bu direnci halledecek tıbbi tedaviye gittiğini açıkladı.

Bu sürecin sadece geçici bir diyet olmadığını, aslında hayat tarzını kökten değiştirdiğini vurgulayan Demirer, beslenme düzenini kesintisiz sürdürdüğünü söyledi. Yaşadığı değişimi kalıcı kılmak istediğini belirten ünlü isim, bunun 6 veya 9 aylık geçici bir heves olmadığını, ömür boyu sürecek bir yaşam tarzı değişikliği olduğunu ifade etti. Yaşantısını değiştirdiğini de ekledi.

Ünlülerin kilo verme savaşları

Sadece Ata Demirer değil, magazin dünyasında ciddi değişimler yaşayan başka isimler de var. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan Pelin Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar ulaşmış ve gelen eleştirilerin hedefi olmuştu. Öztekin, dört yıl içinde mide küçültme ameliyatı geçirerek toplamda 93 kilo verdi.

Benzer bir yol izleyen Ferah Zeydan, X Factor Star Işığı yarışmasıyla tanınmıştı. Sinan Akçıl ile yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş kitlelere ulaşan şarkıcı, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü.

Baskül Ailesi dizisinde Fidan karakterini canlandıran Gamze Gözalan'ın değişimi ise oldukça çarpıcı. 160 kilodan 59 kiloya düşerek toplam 101 kilo veren Gözalan, mide ameliyatı sonrası tamamen farklı bir görünüme kavuştu. Geçmişte güzel kadın olma isteği ve yaşadığı dışlanmalarla ilgili O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti diyen oyuncu, kilolarının hayatından 15 yılını aldığını ve bu yüzden sektöre küserek oyunculuğu bıraktığını söyledi. Gözalan şimdilerde nefes koçluğu ve kişisel gelişim dersleri veriyor.

'Aşk Yeniden' ve 'Avrupa Yakası' gibi dizilerde rol alan Esin Gündoğdu da mide küçültme ameliyatı ve diyetle 72 kilo vererek dikkat çekti. Lise Defteri ve Emret Komutanım ile tanınan Arda Kural ise psikolojik sorunlar nedeniyle ekranlardan uzaklaştığı süreçte sıkı bir diyetle 20 kilo verdi. 'İsimsizler' ve 'Yarım Elma' gibi projelerde yer alan Kayra Şenocak ise spor ve beslenme düzenini değiştirerek bir buçuk yılda 40 kilo vererek fit görünümüne kavuştu.

Lahmacun aşkı diyeti bozmaya yeter mi, yoksa bu sadece küçük bir mola mı?