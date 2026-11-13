Cemre Baysel aşk iddialarını doğruladı: Emirhan Topçu ile yeni bir sayfa

Eğlence

Cemre Baysel, sosyal medyada uzun süredir konuşulan Emirhan Topçu aşkını sonunda doğruladı. Beşiktaşlı futbolcuyla adı anılan oyuncu, iddialar üzerine "Bir şey olursa duyarsınız demiştim... Ne güzel duymuşsunuz işte..." diyerek durumu onayladı.

Aslında ipuçları bir süredir ortadaydı. İkilinin sosyal medyadaki karşılıklı takipleşmeleri dikkatleri üzerine çekerken, Baysel'in kimden geldiğini açıklamadığı bir çiçek buketi paylaşması merak uyandırmıştı. İddiaları alevlendiren ayrıntı ise Emirhan Topçu'nun annesinin Cemre Baysel'i takibe almasıydı. Ekran görüntüsü dolaşıma girdikten sonra bu takibin geri çekildiği konuşulmuş, ancak o dönemde ikiliden herhangi bir açıklama gelmemişti.

Oyuncu, özel hayatındaki hareketli dönemine bir yenisini eklemiş oldu. Baht Oyunu setinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz ile 2021'den beri süren ilişkisi 2025'in haziran ayında sona ermişti. Ardından yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yeni bir aşka yelken açan Baysel, bu ilişkinin bitip bitmediğini soran gazetecilere yalnızca bir sözcükle yanıt vermişti.

Ekranlarda ise tempo hiç düşmüyor. Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran oyuncu, aynı zamanda Mert Yazıcıoğlu ile başrolü paylaştığı Kalbimin Rotası Karadeniz dizisiyle de gündemde. Daha önce Elimi Bırakma, Ramo, Sol Yanım, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... gibi yapımlarda rol alan Baysel, özellikle Baht Oyunu'ndaki Ada karakteriyle geniş bir kitleye ulaşmıştı.