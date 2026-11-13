Neslihan Atagül'den 'geceyi erken terk ettiniz' yorumuna çok net cevap

Eğlence

Neslihan Atagül, kitabının lansmanı kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılmaya karar veren oyuncu, objektiflerin karşısına geçtiğinde beklenmedik bir yorumla karşılaştı. Gazetecilerin "Geceyi erken terk ettiniz" şeklindeki tespiti, Atagül'ün durumu esprili bir dille karşılamasına neden oldu.

Anneliğin getirdiği yeni öncelikler

Gece 12.30'da gerçekleşen bu diyaloğa yanıt veren Neslihan Atagül, anne olduktan sonra hayatındaki değişimi samimi bir şekilde anlattı. Gazeteciye, "Gece 12.30 geceyi erken terk ettiniz diyorsun, ama benim çoluğum çocuğum var arkadaşlar" diyerek karşılık verdi.

Oyuncunun bu cevabı, annelikle birlikte değişen yaşam ritmini gözler önüne serdi. Atagül, eskiden sabaha kadar eğlenebileceğini, ancak bugün için bunun erken bir saat olmadığını söyledi. Neslihan Atagül'ün bu doğal ve esprili tavırları, lansmanın en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Sosyal medyadaki anne-çocuk paylaşımları

Neslihan Atagül, sadece etkinliklerde değil, sosyal medya hesaplarında da annelik heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu, oğlu Aziz ile geçirdiği samimi anları düzenli olarak paylaşıyor. Özellikle büyüleyici bir deniz manzarasının önünde, oğlu Aziz'in huzurlu anlarını içeren kareleri takipçilerinin beğenisine sunması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündemine girdi.

Neslihan Atagül'ün kariyeri ve ailesi

Oyuncu, kariyeri boyunca Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi önemli projelerde yer alarak dikkat çekti. Özel hayatında ise 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenen başarılı isim, oğlu Aziz'in dünyaya gelmesiyle birlikte hayatına yeni bir mutluluk kattı. Atagül'ün hem profesyonel başarısı hem de annelikle beraber değişen hayat tarzı, takipçileri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor.