Uzak Şehir setinde yeni aşk iddiaları: Gonca Cilasun ve Barış Yalçın

Eğlence

Uzak Şehir dizisinin oyuncularından Gonca Cilasun ile rol arkadaşı Barış Yalçın'ın yakınlaştığı ve beraberlik yaşadığı iddia ediliyor. Özellikle X platformunda hızla yayılan bu söylentiler, magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Sosyal medya kullanıcıları sadece ilişkiye değil, ikili arasındaki 10 yaş farkına da kilitlendi. Dizide Sadakat Albora karakterini canlandıran Cilasun, yeni sezon öncesi verdiği 10 kilo ile de dikkatleri üzerine çekmişti. Barış Yalçın ise aynı dizide Erol karakterine hayat veriyor.

Alper Çankaya ile Yaren Güldiken'in yanı sıra Dilin Döğer ve Atakan Özkaya da sette başlayan ilişkileriyle konuşulmuştu. İki çiftin birlikteliklerini sürdürmesi, Cilasun ve Yalçın hakkındaki iddiaların daha fazla merak edilmesine neden oldu.

Tabii henüz ortada resmi bir durum yok. İki oyuncudan da konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmediği için iddialar şu an için doğrulanmış değil.

Bakalım bu set aşkları zincirine bir halka daha eklenecek mi yoksa sadece bir sosyal medya yakıştırmasıyla mı kalacak?