Yeraltı dizisinde 'çorap' krizi: Arap izleyiciler yakaladı

Eğlence

Yeraltı dizisinin son bölümünde Melek'in doğum günü sürprizi sırasında yaşanan çekim hataları, sosyal medyada gündem oldu. Hataları ilk fark edenler ise Arap izleyiciler oldu. Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte dizinin tüm hayranları durumu fark etti ve sosyal medya ikiye bölündü.

Sahnelerdeki en büyük fiyasko Sultan'ın çorapları üzerine kurulu. Haydar Ali ve Sultan, ellerinde pasta ve hediyelerle Melek'in odasına girip "İyi ki Doğdun" şarkısıyla sürpriz yaparken, sahneler arasındaki geçişlerde Sultan'ın çorapları bir anda kayboluyor. İlk görüntüde çoraplı olan Sultan, sonraki sahnede çorapsız; ardından gelen görüntüde ise çoraplar tekrar ayağında beliriyor.

Sadece çoraplar değil, pasta üzerindeki mumlar da kendi başına takılıyor. İzleyiciler, mumların bir sahnede bir sahnede söndüğünü, sonraki görüntüde ise yeniden yandığını fark etti.

Sosyal medya kullanıcıları durum hakkında esprili yorumlar yaptı. Bazıları "Bunu nasıl görmezden gelmişler" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Bizce bu kadar detaylı bir takipçilikten sonra, set ekibinin "birazcık" daha dikkatli olması gerekirdi. Çorapların sihirli bir şekilde gidip gelmesiten daha etkileyici bir senaryo yazamazlardı herhalde.