Kürk Mantolu Madonna'da isimler havada uçuşuyor: Beren Saat'ten Meryem Uzerli'ye!

Eğlence

Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması için Maria Puder rolüne Meryem Uzerli'nin getirildiği konuşuluyor. Birkaç hafta önce Farah Zeynep Abdullah'ın adı geçse de yapımdan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sedat İnci'nin yöneteceği ve Mert Dikmen'in senaryosunu yazdığı film için Raif Efendi oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Çekim tarihi ve vizyon tarihi ise henüz belli değil.

Aslında bu hikaye 2017'ye kadar uzanıyor ve işler o zaman çok daha farklıydı. Ay Yapım'ın öncülük ettiği ilk girişimde Maria Puder rolü için ilk konuşulan isimlerden biri Beren Saat'ti. Ancak uluslararası hedef ve Oscar ihtimali nedeniyle dünya çapında tanınan bir yüz aranmaya başlandı. 22 Haziran 2017'de Ay Yapım, The Weinstein Company ile yürüttüğü projede rol için Marion Cotillard'a teklif götürdüğünü açıkladı. Raif Efendi rolü için ise Mehmet Günsür ve Mert Fırat'ın adları geçiyordu.

Beren Saat'in projeden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı; rol yalnızca daha önce onun oynayabileceği konuşulan bir isim olarak anıldı. Fakat Kasım 2017'de Weinstein hakkındaki taciz iddiaları patlak verince proje ağır darbe aldı. Ertesi yıl çekilmesi planlanan film rafa kalktı ve Cotillard'ın teklifi kabul ettiğine dair resmi bir duyuru da çıkmadı.

Romanın uyarlaması 2024'te farklı bir ekiple dijital dizi olarak duyurulmuştu ama Ekim 2026'da planlar değişti ve proje yeniden sinema filmine dönüştü. 2017'den beri süren bu kaosun sonunda Meryem Uzerli'yi Maria Puder olarak izleyeceksek, gerçekten uzun bir yolculuk oldu diyebiliriz.

Sizce Maria Puder rolüne en çok kim yakışır?