Selahattin Paşalı boşanma iddialarına noktayı koydu

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Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın boşanma kararı aldığına dair çıkan iddialar sonunda resmi bir yanıt buldu. 2022 yılında evlenen ve aynı yıl kızları Leyla Pera ile baba olma mutluluğunu yaşayan çift hakkında bir süredir evliliklerinde sorun yaşadıkları yönünde söylentiler yayılıyordu.

Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketiten konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, aile birliğine dair üretilen iddiaların asılsız olduğu ve bu durumun çeşitli basın kuruluşları ile sosyal medya hesapları üzerinden özel hayatı hedef alan bir karalamaya dönüştüğü belirtildi. Bugüne kadar sessiz kalınmış olmasının bu iddiaların doğruluğunu kanıtlamadığına dikkat çekilen mesajda, kamuoyuna açık bir meslek icra etmenin özel hayat hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini kabul etmek anlamına gelmediği vurgulandı.

Menajerlik şirketi, asılsız içeriklerin yayından kaldırılmasını ve bu tarz iddiaların üretilmesinin son bulmasını talep etti. Aksi takdirde sorumlu kişi ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacağı net bir şekilde ifade edildi. Selahattin Paşalı da menajerlik şirketinin bu açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak boşanma iddialarını yalanlamış oldu.

Menajerlik şirketi, iddiaları yayanlar hakkında gerekirse hukuki yollara başvuracağını duyurdu.