Ünlü vibe'ı var ama isim tanıdık değil

Eğlence

Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda bir garsonla yaşadığı diyaloğu X hesabından paylaştı. Garsonun önce kendisini bir yerden tanıdığını söyleyip Sizde ünlü vibe'ı var diyerek adını sormasıyla başlayan konuşma, Uygur'un adını ve soyadını söylemesiyle beklenmedik bir sona bağlandı. Garsonun soyadını öğrendikten sonra verdiği “Hiç tanımıyorum” cevabı kısa sürede gündem oldu.

Uygur'un bu paylaşımı, diğer ünlülerin de benzer anılarını ortaya dökmesine neden oldu. Şarkıcı Cenk Eren, kendisinin de bir havalimanında benzer bir olay yaşadığını anlattı. Bir yer görevlisi Eren'i tanıdığını söylemiş ancak kim olduğunu netleştirememişti. Eren kendini tanıttıktan sonra görevli, onu Google'da aratıp arkadaşlarını çağırdı ve fotoğraf çektirmek istedi. Hatta Eren'in fotoğrafta tanınabilmesi için şapkasını ve gözlüğünü çıkarmasını rica etti.

Oyuncu Gonca Vuslateri ise kendisini bir diziden tanıdığını söyleyen ama hangi dizi olduğunu hatırlayamayan birinin yaşadıklarını paylaştı. Vuslateri, karşısındaki kişiye Yalan Dünya'nın adını verdiğinde, kişi önce dizi izlemediğini söyleyip hemen ardından Avrupa Yakası'ndaki performansına bayıldığını belirtti. Vuslateri'nin buna cevabı ise oldukça net oldu: “Orada oynamadım hiç”. Oyuncu, ileride doktorlarla ilgili benzer bir anısını daha anlatacağının sinyalini verdi.