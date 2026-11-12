Ajda Pekkan dertleşti: "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"

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Türkiye'nin pop müzik ikonu Ajda Pekkan, 'Başarım Sensin Derneği'nin düzenlediği etkinlikte yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı. Sanat kariyerinden özel yaşamına kadar pek çok konuya değinen Pekkan, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Pekkan, kariyerinin başladığı dönemlere dair anılarını da paylaştı.

Çocukluk yılları ve erken çalışma dönemi

Ajda Pekkan, çocukluk döneminin pek kolay geçmediğini anlatırken anne ve babasının birbirlerini istemeyip ayrıldıklarını ve bu yüzden halalarıyla büyüdüklerini belirtti. O dönemlerde tek isteğinin şarkı söylemek olduğunu söyleyen Süperstar, bu işe amatör olarak başlamak isterken bir anda kendini profesyonel dünyanın içinde bulduğunu anlattı. Çok küçük yaşlarda çalışmaya başladığını belirten Pekkan, sanatçılık kariyerinin bu kadar uzun süreceğini başlangıçta tahmin etmediğini söyledi. Sanatla uğraşmayı sevmenin başka, bunu bir meslek olarak yapmanın ise başka olduğunu ekleyen sanatçı, bu sürecin aslında insanın kendisiyle yarıştığı bir yolculuk olduğunu ve bunun her insan için mümkün olmadığını ifade etti.

Süperstar kimliği ve evdeki gerçekliği

Sahne ışıkları altındaki imajı ile gerçek hayatı arasındaki farka değinen Pekkan, 'Süperstar' ünvanının aslında bir tür yalan olduğunu savundu. Sahnede sergilediği performansın kendisi için bir görev olduğunu söyleyen sanatçı, özel hayatında bambaşka bir insan olduğunu belirtti. Bir yanda star kimliği varken, diğer yanda evde kedileri ve köpekleriyle ilgilenen, onlara yuva bulmaya çalışan ve arkadaşlarıyla vakit geçiren bir Ajda olduğunu anlattı. Seyahat etmeyi, gurmeliği ve evrenselciliği sevdiğini söyleyen Süperstar, bu kişisel alanları olmasaydı star kimliğiyle başa çıkamayacağını ima etti.

Sosyal mesafe ve yalnızlığın huzuru

Sosyal çevresinin oldukça sınırlı olduğunu ve geniş bir network'ünün bulunmadığını söyleyen Ajda Pekkan, evde yalnız yaşamaktan şikâyetçi olmadığını dile getirdi. Sosyal olmaya vakit bulamadığını belirten sanatçı, kendi içindeki mutluluğu sevdiğini ve onu tüketen insanlarla mümkün olduğunca bir arada olmamaya çalıştığını anlattı. Yeni nesillere iyi bir örnek olma sorumluluğunu hissettiğini söyleyen Süperstar, bir sanatçı olarak bu gayretine ve yaptığı işe inandığını vurguladı.

Ekonomik zorunluluklar ve sinema yılları

Süperstar'ın geçmişte Ayhan Işık ve Sadri Alışık gibi dev isimlerle rol aldığı sinema döneminin arkasında aslında ekonomik nedenlerin yattığını öğrendik. Tamamen ev geçindirme zorunluluğu nedeniyle oyunculuk yaptığını açıklayan Pekkan, o dönemde hem okula gittiğini hem de aralarda şarkı söylediğini anlattı. Sabaha karşı film setlerine gittiğini ancak yaşadığı yoğun uykusuzluk ve yorgunluktan dolayı filmle ilgilenemediğini, hatta senaryoyu bile okuyamadığı anlar olduğunu söyledi. Tüm bu zorluklara rağmen beş yıl boyunca sinemada yer almayı başardığını belirtti.

Annelik özlemi ve korkuları

Çocuk sahibi olmama kararı üzerine konuşan Ajda Pekkan, annelik hissinin çok farklı ve inanılmaz bir duygu olduğunu, insanın bu şefkati ve empatiyi birilerine verme isteğinin doğal olduğunu söyledi. Ancak geçmişte evlat edinme fikrinden korktuğunu itiraf eden sanatçı, bugünkü bakış açısıyla bir çocuğu çok güzel yetiştirebileceğini düşündüğünü belirtti. O dönemdeki yoğun yaşam temposu ve hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkamayacağını düşündüğü için bu adımdan çekindiğini anlattı. "Annelik çok güzel değil mi? Keşke tatsaydım" diyerek içini döken Süperstar, kendi yaşantısının çocuğu nasıl etkileyebileceğinden endişe ettiğini ve yanlış bir şey yapmaktan korktuğunu söyledi.

Babasıyla yaşadığı büyük kriz

Babasının evlilik konusunda kendisine baskı yaptığını anlatan Pekkan, babası evlenmesini istediğinde çok zor bir an yaşadığını, ancak daha sonra kendi kendine düşünüp karar verdiğini söyledi. Babasının, evlenmediği takdirde kendisini evlatlıktan reddedeceğini söylediğini belirten Ajda Pekkan, daha sonra evliliği deneyimlediğini ekledi.

Süperstar, hayatının bir sinema filmi olması durumunda başrolde Serenay Sarıkaya'yı görmeyi çok isteyeceğini söyledi. Sarıkaya'nın çok başarılı ve güzel olduğunu, isterse bu rolü oynayabileceğini belirten Pekkan, beraber şarkı söylediklerini ve onun sesinin de çok güzel olduğunu ekleyerek "Kızım benim Serenay" diyerek ona olan sevgisini gösterdi.