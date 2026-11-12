Daha başlamadan bitti: Yörük Kızı dizisinde bütçe krizi

Eğlence

TRT 1 için hazırlıkları süren Bozdağ Film imzalı “Yörük Kızı” (diğer adıyla “Güneş'li Günler”) dizisinde işler ters gitti. Okuma ve kostüm provaları devam ederken, yapılması planlanan tüm çalışmalar iptal edildi.

Kadroda Perihan Savaş, Mina Demirtaş, Onur Seyit Yaran, Olgun Şimşek, Uğur Aslan ve Cem Bender gibi isimler vardı ama görünüşe göre para konuşunca işler değişmiş. Sektördeki reklam krizi nedeniyle dizilere ayrılan bütçeler yeniden düzenlenince hazırlıklar durduruldu.

Şimdi top kanal ve yapım şirketi arasında. Görüşmelerin ardından dizinin yeni bütçeyle çekilip çekilmeyeceği belli olacak. Yani ekip şu an beklemede, dizi ise belirsizliğe girdi. Klasik bir bütçe dramasıyla karşılaşmamız şaşırtmadı ama oyuncular için gerçekten can sıkıcı bir durum.