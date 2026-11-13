Samet Akaydın'dan Hazal Çağlar'a alevli sürpriz

Eğlence

Milli futbolcu Samet Akaydın, oyuncu eşi Hazal Çağlar'ın 31. yaş günü için Mardin turu planlayarak çıtayı oldukça yükseltti. Bir grup arkadaşlarıyla birlikte Mardin'e giden çift, şehir turunun ardından sıra gecesine katıldı.

Samet Akaydın'ın "Prensesim" dediği eşi için hazırlanan sürpriz kutlamada görsel şovlar ön plandaydı. Mekandaki müzisyenlerin üzerinde ateş yanan davullaryla yaptıkları özel performans, gecenin en dikkat çeken anı oldu.

2025 yılında görkemli bir törenle dünya evine giren çift, Akaydın'ın bu sezon Trabzonspor'a transfer olmasıyla birlikte Trabzon'a yerleşmişti.