Sevdan Bir Ateş reytingleri domine etti

Eğlence

11 Kasım Çarşamba akşamı televizyon ekranları oldukça hareketliydi. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW'da Yeraltı, TV8'de MasterChef Türkiye ve ATV'de Var Mısın Yok Musun izleyiciyle buluştu. Hepsi iddialıydı ama sonuçlar açıklandı ve tablo netleşti.

Sevdan Bir Ateş, Total, AB ve ABC1 reyting gruplarının hepsinde birinci sıraya yerleşerek gecenin tartışmasız şampiyonu oldu. NOW'un Yeraltı dizisi ise üç kategoride de ikinci sıraya yerleşerek takipçi konumunda kaldı. Yeraltı'nın özet bölümü ise Total ve ABC1 gruplarında üçüncü sırayı kapmış.