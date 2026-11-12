Demet Özdemir mutfakta: Soğan doğrama şovu!

Eğlence

Demet Özdemir, bu kez mutfak performansıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bezelye yemeği hazırlarken çektiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı.

Özdemir'in özellikle soğan doğrama şekli kısa sürede dikkat çekti. Mutfaktaki rahat ve neşeli halleri, takipçilerinden yoğun beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kısa bir süre önce saçlarını kısacık kestirerek imaj değişikliğine giden ve katıldığı bir davette derin sırt dekolteli beyaz elbisesi ile uzun kravatıyla konuşulan oyuncu, şimdi de bu sempatik videosuyla adından söz ettiriyor.

Sizce soğan doğrama tekniği puan alır mı, yoksa sadece eğlence mi?