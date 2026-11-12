Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı cephesinde ikinci bebek heyecanı

Eğlence

Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabındaki son paylaşımı, ikinci kez anne olacağı iddialarını beraberinde getirdi. Paylaşımın ardından oyuncunun ikinci çocuğuna hamile olduğu öne sürüldü.

İlk bebek haberini takipçileriyle paylaşan Pamuk'un, bu kez de resmi bir duyuru yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Çift, 29 Ocak 2025'te, Yusuf Yazıcı'nın doğum gününde ilk oğulları Mylan'ı kucaklarına almıştı. Pamuk, ilk hamileliğini "Hot mom alert" notuyla duyurmuş, ilerleyen aylarda hamilelik pozlarını paylaşmıştı.

Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024'ün mayıs ayında Paris'te evlenmişti. Evliliğin ardından sosyal medya profilinde Yazıcı soyadını kullanmaya başlayan Pamuk, ilk bebek haberini de takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Melisa Aslı Pamuk yine bir "alert" ile mi gelecek, yoksa bu iddialar sadece bir tahmin mi?