Gülçin Ergül'den sektör ve eski defterlere sitem

Eğlence

Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Bebek'te görüntülendi. Yoğun temposuna kısa bir mola verdiğini söyleyen Ergül, bu süreci meditasyon, yoga ve sporla değerlendirdiğini belirtti.

Yeni şarkılar üzerinde çalışmaya devam eden şarkıcı, müzik sektörünün yapay zekâ gibi faktörlerle değiştiğini ve bu durumun kendisini sektörden uzak hissettirdiğini söyledi. Sektörde hak ettiği şekilde desteklenmediğini ve hayatının gereksiz yere zorlaştırıldığını düşündüğünü dile getiren Ergül, "İlahi adalete güveniyorum" diyerek dinlenmeye ihtiyacı olduğunu ekledi.

Geçmişte sorun yaşadığı kişilere de sert tepki gösteren Gülçin Ergül, durduk yere kendisine laf atılmasından rahatsız. Artık kimseyle uğraşmak istemediğini ve kimseyi ciddiye almadığını belirten şarkıcı, herkesin kendi yoluna bakmasını ve adını anmadan devam etmelerini istedi.

Kendi yoluna odaklanmış ama sitemi hala taze, sizce sektör gerçekten Gülçin'i yeterince desteklemedi mi?