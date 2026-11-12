Coşkun Sabah'tan vasiyet çıkışı: Bizde olmaz!

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Coşkun Sabah, bir alışveriş merkezinde basın mensuplarıyla karşılaştığında gündemdeki vasiyet meselelerine noktayı koydu. Son dönemde özellikle Kadir İnanır'ın vasiyetinin yarattığı tartışmalar sonrası kendisine de vasiyetinin hazır olup olmadığı sorulunca usta sanatçı oldukça rahat bir tavır takındı.

Henüz vasiyet hazırlamak için acelesi olmadığını belirten sanatçı, Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok. Kaza bela olmasa yaşayacağız diyerek durumu özetledi. Yani kendisi için öncelik şu an kesinlikle vasiyet yazmak değil.

Muhabirlerin, ünlü isimlerin çocukları arasında miras nedeniyle çıkan hukuki süreçlere ve kavgalara değinmesi üzerine ise Sabah'ın cevabı çok kısa ve kararlıydı. Ailesinde böyle krizlerin asla yaşanmayacağını düşünen sanatçı, Yok yok bizde olmaz diyerek konuyu kapattı.

Benzer bir açıklama Hakkı Bulut'tan da gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda sahnede fenalaşarak hastanelik olan Hakkı Bulut da vasiyet açıklamasıyla gündeme gelmişti. Çocuklarının miras için karşı karşıya gelmeyeceğine inandığını söyleyen Bulut, Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla ifadelerini kullanmıştı.