Ufuk Beydemir'den bebek müjdesi: Sharon Kovacs ile yeni kare

Eğlence

Şarkıcı Ufuk Beydemir, özel hayatındaki hareketlilikle gündemden düşmüyor. Meslektaşı Sharon Kovacs ile birliktelik yaşayan Beydemir, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaşarak baba olacağını duyurmuştu.

Beydemir daha önce bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu paylaşmıştı. Şarkıcı, son olarak sevgilisi Sharon Kovacs ile birlikte olduğu bir kareyi Instagram hesabından yayımladı. Paylaşılan fotoğrafta Kovacs'ın karnının belirginleştiği dikkat çekiyor.

İpek Filiz Yazıcı'dan tek celsede boşandıktan sonra Sharon Kovacs ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Beydemir, baba olmaya hazırlanıyor.