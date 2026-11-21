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Bir dönem Çarkıfelek ile ekranların aranan ismi olan Yeliz Yeşilmen, kızı Asya Tuana Akbaş ile paylaştığı yeni bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Sade kombinleriyle poz veren ikilinin karesinde, ilk dikkat çeken detay Asya Tuana'nın annesini boyca geçmesi oldu. Takipçiler, fotoğraftaki bu boy farkının yanı sıra ikilinin yüz hatlarındaki benzerliği de konuşmaya başladı.

Sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman ailesiyle karşımıza çıkan 2000'li yılların başındaki popüler isim Yeliz Yeşilmen'e bu karelerde 2010 doğumlu kızı Asya Tuana Akbaş eşlik ediyor. Aslında anne kızın birlikte verdiği pozlar daha önce de dikkat çekmişti. Özellikle Ramazan Bayramı'nda paylaşılan fotoğraflarda, Asya Tuana'nın saç rengindeki değişim konuşulmuştu. Önceki karelerde sarı saçlı olan Asya Tuana, bayram fotoğrafında kahverengi saçlarıyla görünmüştü.

O dönemki paylaşımların altına gelen yorumlarda takipçiler, benzerlikten dolayı ikili için "Abla kardeş gibiler" demişti. Son karede ise boy farkı ve yüz hatlarındaki benzerlik, kareye gelen yorumlarda yine dikkat çekti.