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Mehmet Günsür, başrolünde yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin 20 Kasım'daki galasına oğlu Ali Günsür ile katıldı. Kırmızı halıda babasıyla yan yana poz veren 20 yaşındaki Ali'nin, babasını boyla geçtiği dikkatlerden kaçmadı.

Baba oğulun beraber çekilen kareleri sosyal medyaya düştüğü an yorumlar yağmaya başladı. Takipçiler sadece boy farkını değil, Ali'nin annesi Katerina Mongiò'ya olan benzerliğini de konuşmaya başladı.

Serinin ilk filmi vizyona girdiğinde henüz bir çocuk olan Ali, üçüncü filmin galasında 20 yaşında bir genç olarak babasına eşlik etti. İtalya ve Türkiye arasında gidip gelen ailenin yaşamının büyük bir kısmı Roma'da geçiyor.

Oyuncu Mehmet Günsür ile belgesel yönetmeni Katerina Mongiò 2006 yılında evlenmişti. 2026 yılında evliliklerinin 20. yılını geride bırakan çiftin üç çocuğu bulunuyor. Ali, çiftin en büyük çocuğu ve tek oğlu.

Mehmet Günsür, 20 Kasım'da vizyona giren yeni filminde başrolü Devrim Özkan ile paylaşıyor. Günsür, kariyerinde Hamam, Muhteşem Yüzyıl, Fi ve Atiye gibi yapımlarda rol almıştı.