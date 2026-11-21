Eğlence

Haftanın üç dört gününü stüdyoda geçiren, hafta sonları ise Anadolu turnesiyle sahne alan pop şarkıcısı Ersay Üner, Rumeli Hisarı'nda objektiflere takıldı. Müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Üner, yeni şarkısının oldukça sade olduğunu belirtti. Şarkıda çok fazla aranje yapmadığını, sadece bir keman ve bir piyano kullandığını anlatan şarkıcı, eserin bir gecede aklına geldiğini, ardından stüdyodakileri toplayıp kayda girdiklerini ve klibi de hemen çektiklerini söyledi.

Şarkı yazarak dertlerini hafiflettiğini söyleyen Üner, geçmişe dair ise oldukça net konuştu. Hayatında yaşadığı hiçbir şeyi unutmadığını ama zamanla her şeye alıştığını dile getiren şarkıcı, "Eskiden kırılırdım bazı şeylere ama artık empati yapıyorum. Kimseye kırılmıyorum, kimseye gücenmiyorum ama hayatımda da yer vermiyorum tabii" diyerek sınırlarını çizdi.

Sizce de hayatla başa çıkmanın en iyi yolu 'alışmak' mı yoksa gerçekten unutmak mı?