Elounda uluslararası şöhretini Spyros Kokotos'un vizyonuna ve üç ikonik otele borçludur: Elounda Mare, Porto Elounda ve Elounda Peninsula.

Elounda Mare, özel havuzlu bungalovlara öncülük etti. 1992 yılında Porto Elounda, özel havuzlu odaları ve Girit'teki ilk otel golf sahasını tanıttı. Elounda Peninsula ise özel havuzları ve geniş bahçeleriyle benzersiz deniz kenarı villalarıyla öne çıkıyor.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson ve Andrea Bocelli, Elounda ile anılan ünlü isimlerden sadece birkaçı.

Bugün, Six Senses Spa, Ferragamo ailesine ait Il Borro Tuscan Bistro ve Sumosan, bu deneyimi tamamlıyor.

Elounda: sade lüksün otantik Girit ile buluştuğu yer.

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