Eğlence

Demet Evgar, televizyon dizilerindeki uzun çalışma saatleri, artan maliyetler ve işlenen hikâyeler hakkında içini döktü. Sektörün geldiği noktayı değerlendiren oyuncu, "Dizi tutsa bir dert, tutmasa bir dert" diyerek mevcut durumun zorluğuna dikkat çekti.

Dizilerin bölümlerinin çok uzun olmasının yapım maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını belirten Evgar, bu durumun sürdürülebilirliğini sorguladı. Günlük maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyleyen oyuncu, "Bunun bir yerde patlayacağı aşikârdı" ifadesini kullandı.

Evgar, uzun çalışma saatlerinin setlerdeki günlük hayatı da etkilediğini anlattı.

Ekranlara taşınan hikâyeler konusunda da beklentisini paylaşan Demet Evgar, dizilerde ülkeyi daha çok ilgilendiren konuların ön plana çıkmasını umduğunu dile getirdi.