Eğlence

Ömer Üründül, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olduğu programda kariyerine dair pek bilinmeyen detayları paylaştı. Futbol yorumculuğunu bir kazanç kapısı olarak görmediğini söyleyen Üründül, bugüne kadar bu işten herhangi bir ücret almadığını ve "Bugüne kadar hiçbir yerden bir kuruş para almadım" diyerek durumu özetledi. Yorumculuğu tamamen bir tutku olarak sürdürdüğünü belirten isim, asıl odağının iş dünyası olduğunu açıkladı.

İş dünyasındaki geçmişine değinen Üründül, babası Sedat Üründül'ün Atatürk Barajı ihalesini kazanmasının ardından kendi kurduğu şirketle projede taahhüt işleri yaptığını anlattı. Dönemin en büyük projelerinden biri olan inşaat sürecinin kendisinde unutulmaz izler bıraktığını söyleyen Üründül, özellikle gece şantiyedeki devasa araçları izlemenin kendisi için özel bir anı olduğunu belirtti. Projede taşıma kapasitesi 90 ton olan 250 kamyonun görev yaptığını anlatan yorumcu, çalışmaları yüksek bir noktadan izlemenin keyfini hala hatırladığını dile getirdi.

Eğitim yıllarına da değinen Üründül, Fransa kökenli Saint Benoît Lisesi'ndeki öğrencilik döneminden esprili bir anısını paylaştı. Resim ve müzik konusunda yeteneği olmadığını söyleyen Üründül, okulun disiplininin oldukça sıkı olduğu dönemde müzik dersinden ikmale kaldığını anlattı.