Eğlence

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı direk dansı videosuyla yeniden gündeme geldi. Stüdyoda çekilen görüntülerin Instagram ve X'te hızla yayılmasıyla beraber kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar dans videosunu eleştirirken, bazıları ise durumu tamamen kişisel bir tercih olarak yorumladı.

Sadece dans videosu değil, Subaşı'nın bikinili paylaşımları da sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bazı kullanıcılar, bu görüntüleri ünlü ismin daha önceki açıklamalarıyla çelişkili buldu.

Şeyma Subaşı, daha önce uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamada bulunmuş, "Maneviyata yöneldim, samimi bir tövbe sürecindeyim" sözleriyle yaşamında yeni bir döneme girdiğini ifade etmişti. Hatta Ocak ayında bikinili paylaşımlarını azaltacağını söyleyen Subaşı'nın son görüntüleri, eski sözlerinin yeniden hatırlanmasına neden oldu.

Hadi dürüst olalım, tövbe süreciyle direk dansı aynı kareye sığar mı? Bizce pek değil.