Eğlence

Oyuncu Melis Sezen, ABD tatilinde Miami'nin hareketli sokaklarında oldukça keyifli anlar yaşadı. Miami'nin sokaklarında yağmura yakalanan Sezen, yağışa aldırış etmeden dans etmeye başladı. Enerjik tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, yağmur altında gerçekleştirdiği bu dans şovunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özgür ve neşeli hallerinin kısa sürede büyük ilgi gördüğü paylaşım, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum topladı.

Melis Sezen, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olarak Tainted Love, The Miracle 2: Love ve The Unfaithful gibi projelerin yanı sıra Gülcemal, Genius ve The Gentleman gibi dizilerle tanınıyor.

Türkiye'de ünlü isimlerin rotası İstanbul ve Ege oldu

Sadece Melis Sezen değil, dünyadan pek çok ünlü isim de Türkiye'nin çeşitli şehirlerini ziyaret ederek keyifli vakit geçirdi. Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın annesi Sheila Ebana, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanan maçın ardından İstanbul turuna çıktı. Özel bir rehber eşliğinde şehrin tarihi noktalarını gezen ve yapılar hakkında bilgi alan Ebana, Eminönü'ndeki 400 yıllık Yeni Camii'yi de ziyaret etti. Bu anları Türk bayrağı logosuyla paylaşan Ebana, gezisi sırasında baklava yiyip çay içerek İstanbul'un tadını çıkardı.

İstanbul'un cazibesi diğer sporcular ve yakınları için de devam etti. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndan Myriam Sylla ve İtalyan basketbolcu sevgilisi Alessandro Cappelletti de şehirde bir tur yaptı. Treviso Basket takımında oynayan Cappelletti'nin hayran kaldığı Boğaz turunun ardından ikili, Kanlıca sahilinde yemek yiyip sarmaş dolaş pozlar verdi. Fenerbahçe'nin transferi Mason Greenwood'un nişanlısı Harriet Robson da İstanbul'u keşfetmek için özel bir hazırlık yaptı. Gezi rehberi kitaplarıyla şehirdeki tarihi mekanları tek tek belirleyen Robson, lüks bir otelde konaklayarak Boğaz manzarasının keyfini çıkardı.

Gastronomi ve doğa tutkusuyla gelen ziyaretçiler

Başakşehir'de forma giyen Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, Türkiye'yi ziyaret eden yakınlarına kapsamlı bir İstanbul gezisi düzenledi. Selke, konuklarını önce Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde menemen, yumurta, bal kaymak ve çaydan oluşan bir kahvaltıya götürdü. Ekip Beşiktaş'ta tatlı yedi, aynı bölgedeki bir mantıcıya uğradı ve bir sonraki güne Moda'da başladı; Evelyn Selke Moda'da manzara eşliğinde çay ve kahve içmenin harika olduğunu söyledi. Gezinin son durağında ise Karaköy'de balık dürüm yiyen Selke, bu yemeği hem doyurucu hem de uygun fiyatlı bir deneyim olarak tanımladı.

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Ruslan Manilovski'nin eşi Roksana Malinovska ise Trabzon'un doğasına ve insanlarına hayran kaldı. Türkiye'de kendisini evinde hissettiğini belirten Malinovska, özellikle çocuklara olan sevgi ve doğanın güzelliği hakkında olumlu görüşlerini paylaştı.

Dünya yıldızları Bodrum ve Belek'te soluklandı

Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın futbolcuları Dani Olmo ve Pedro Porro da tatil için Türkiye'yi tercih etti. Porro, eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla birlikte Belek'te yunuslarla yüzerek anılar biriktirdi. Dani Olmo ise sevgilisi Laura Abla Schmitt ile Bodrum'da lüks bir otelde konakladı. Tekne turu yapan Olmo, denizde padel oynayarak hünerlerini sergiledi.

İngiliz aktör Ed Westwick de 2023'ten sonra yeniden Ege kıyılarına döndü. Eşi Amy Jackson ve çocuklarıyla Bodrum'da dinlenen 39 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabında manzaraları paylaştı. Yerel lezzetlere ilgi gösteren Westwick, masasından baklava, sütlaç ve Türk kahvesini eksik etmedi. Bodrum'un en sevdikleri tatil bölgelerinden biri olduğunu söyleyen oyuncu, çocuklarıyla çok eğlendiğini belirtti. Amy Jackson ise çocuklarıyla olan karelerini "Yaz serserileri" notuyla paylaştı. Ayrıca İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'ın ailesinin artık Türkiye'de yaşadığı bilgisi de paylaşıldı.