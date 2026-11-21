Eğlence

Tuba Büyüküstün, Paris'ten paylaştığı yeni pozlarıyla takipçilerinin beğenisini topladı. Oyuncunun makyajsız ve doğal hali, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı ve kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

İkiz çocukları Toprak ve Maya ile birlikte Fransa'nın başkentinde yaşayan Tuba Büyüküstün, Instagram'daki 6,2 milyon takipçisiyle etkileşim kurmaya devam ediyor. Bizce bu kadar doğal görünüp hala bu kadar kusursuz olmak gerçekten büyük bir yetenek.

Sizce de makyajsız hali çok daha taze ve enerjik görünmüyor mu?