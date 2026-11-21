Eğlence

Hazar Ergüçlü, başrolünde olduğu ve ortak yapımcılığını üstlendiği Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri filmi için heyecanını gizleyemiyor. Oyuncunun "Heyecandan karnım ağrıyor. Böyle bir filmin parçası olmak benim için çok değerli" sözleri, projeye ne kadar değer verdiğini açıkça gösteriyor.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşen özel gösterime sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Altın Koza’da ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazanan Ergüçlü, heyecanını dile getirerek filmi izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Filmin yönetmeni Alphan Eşeli, projenin kendisi için çok özel ve kişisel olduğunu, zor şartlar altında harika bir ekiple çalıştığını belirtti. Filmde Ercan karakterine hayat veren Güven Kıraç ise Türkiye'de böyle bir yapımın çekilmesinin oldukça nadir olduğunu ve kariyerinin en enteresan işlerinden biri olduğunu ekledi. Ulvi Kahyaoğlu da izleyicilere teşekkür ederek filmin beğenilmesini umduğunu söyledi.

Annelik ve hayatta kalma içgüdüsünün sınırlarını zorlayan sürükleyici bir hikâyeye sahip olan yapım, 27 Kasım'da CJ ENM dağıtımıyla sinemalarda olacak.

Teknik detaylara baktığımızda ise ekip oldukça sağlam. Görüntü yönetmenliğini Özkan Karaköse, kurguyu Mesut Ulutaş üstlenirken; ses tasarımında Hervé Guyader ve Cenker Kökten, müziklerde ise Tristan Bechet imzası var. En dikkat çekici detaylardan biri ise konsept tasarımların, Alien: Covenant ve Furiosa: A Mad Max Saga gibi dev yapımlarda görev alan Matt Hatton tarafından hazırlanmış olması.

Karnımız ağrısın mı ağrımasın mı bilemiyoruz ama bu kadroyla ortaya çıkan iş kesinlikle merak uyandırıcı.