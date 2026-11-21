Eğlence

Kibariye, saçlarını uzatıp yeniden sarıya boyatarak imajını değiştirdi. Sosyal medya hesabında yeni görüntüler paylaşan sanatçı, takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Kuaförde geçirdiği değişimi bir videoyla gösteren Kibariye, yeni saçlarından oldukça memnun görünüyor. Sanatçı, mutluluğunu "Ağlayarak girdim, sevinerek çıktım" sözleriyle özetlerken, bu cümlesi paylaşımın en çok konuşulan detayı haline geldi.

Yıllardır sarı saçlarıyla tanınan şarkıcının bu yeni hali, sevenleri tarafından beğeniyle karşılandı ve tam not aldı. Bence sarı ona hep yakışıyordu ama bu yeni haliyle resmen enerji patlaması yaşamış.

Sizce yeni imajı nasıl olmuş, eski hali mi daha iyiydi?