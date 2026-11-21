Eğlence

Televizyon dünyasında 2026 yılına dair iptal ve yenileme kararları netleşmeye başladı. Yayın platformları ve kanallar tarafından paylaşılan güncel veriler, hangi dizilerin yeni sezon onayı aldığını, hangilerinin ise ekranlara veda edeceğini detaylarıyla ortaya koyuyor. Bazı yapımlar hikaye akışı gereği doğal yollarla sona ererken, bazıları ise yayın servislerinin yeni sezon çekmeme kararıyla doğrudan iptal ediliyor. Ödül potansiyelini artırmak için "antoloji" formatına dönüştürülen işler de bu süreçte dikkat çekenler arasında. Belirsizliğin sürdüğü yapımlar ise aksi bir açıklama gelene kadar mevcut sezon bilgileriyle listede yer almaya devam ediyor.

Güven tazeleyenler ve rekor kıranlar

Apple TV+, Gary Oldman’ın başrolünde olduğu Slow Horses dizisi için onuncu sezona kadar devam etme kararı alarak büyük bir güven tazeledi. Mick Herron’un Slough House romanlarından uyarlanan ve şu ana kadar üç Emmy ödülü ile 23 adaylık kazanan yapım, platformun en popüler ve en uzun soluklu işi haline geldi. Başrol oyuncusu Olivia Cooke, dizinin sekizinci sezonda bitebileceğini öngörse de resmi açıklamalar hikayenin çok daha uzun süre devam edeceğini gösteriyor. Gelecek sezonların hangi kitapları temel alacağı henüz belli değil ama casusluk temalı yapımın hayranları heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

HBO’nun dönem draması The Gilded Age, başarısını tescilleyerek dördüncü sezonunun henüz ikinci haftasında beşinci sezon onayını kaptı. Downton Abbey'nin yaratıcısı Julian Fellowes imzalı dizi, 1880'lerin New York'undaki zengin ve nüfuzlu ailelerin hayatını anlatırken kadrosunda Carrie Coon, Christine Baranski ve Cynthia Nixon gibi isimleri barındırıyor. 2022'deki prömiyerinden beri izleyici sayısını her sezon düzenli olarak artıran yapım, tarihi atmosferiyle yoluna devam ediyor.

Peacock ekranlarında yayınlanan reality yarışma serisi The Traitors, Amerika ve Birleşik Krallık'taki başarılarının ardından format değişikliğine giderek The Traitors: New Blood ismiyle artık ünlü olmayan yarışmacılara odaklanıyor. Yarışmacıların aralarındaki gizli hainleri bulmaya çalıştığı yapım, sadık bir hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Ünlü isimlerin yer almadığı dördüncü sezonun henüz başlarında olunmasına rağmen izleyici ilgisi azalmadığı için dizi şimdiden yeni sezon onaylarını cebine koydu.

Animasyonda vites yükseltme ve sürpriz vedalar

FX kanalı, Adults dizisinin üçüncü sezonu için 16 bölümlük bir anlaşma imzaladı. Bu karar, önceki sezonların iki katı uzunluğunda bir içerik anlamına geliyor. İkinci sezonun Owen Thiele ve Jack Innanen karakterleri arasındaki aşk ilanı ve şaşırtıcı ilişki açıklamalarıyla sonlanması, yeni bölümlerde yaşanacak karmaşanın zeminini hazırlamış durumda.

Listenin geri kalanında ise hem sevinç hem de hüzün hakim. 9-1-1 dizisi 10. sezon onayıyla yoluna devam ederken, Grey’s Anatomy 23. sezonuyla ekranlardaki yerini koruyor. Black Mirror 8. sezon onayını alırken, Wednesday 2. sezonuyla, Shōgun ise 2. ve 3. sezon onaylarıyla geri dönüyor. Bridgerton 5. ve 6. sezon onaylarını alarak geleceğini garantiye aldı.

Ancak her haber iyi değil; bazı kritik başlıklar için veda vakti geldi. The Bear 5. sezonuyla, The Boys 5. sezonla ve Big Mouth 8. sezonuyla final yapacak. Netflix cephesinde ise Emily In Paris 6. sezonuyla, Stranger Things 5. sezonuyla, The Witcher 5. sezonuyla ve Squid Game 3. sezonuyla ekranlara veda ediyor. Ayrıca Eyforiya 3. sezonuyla final yapacak, Yellowstone ise 5. sezon için iptal edildi.

Sizce hangi dizinin iptali gerçekten kabul edilemez, hangileri çoktan bitmişti?