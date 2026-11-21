Eğlence

Deniz Seki, yeni döneminin ilk çalışması olan ‘Yaptığına Değer mi?’ şarkısını 21 Kasım 2026 tarihinde dinleyiciyle buluşturdu. Şarkının sözleri ve müziği Murat Akduman’a, düzenlemesi ise Serhan Bülbül’e ait.

Şarkı, bizi o çok özlediğimiz eski dönem slow parçalarının naif ve derin duygusal atmosferine götürmeyi hedefliyor. Naiflik ve derinlik birleşince ortaya çıkan o vibe, bizi yeniden o eski kaliteli slow günlerine götürecek gibi duruyor.

Sizce Deniz Seki bu duygusal tonla eski günlerin havasını yakalayabilmiş mi?