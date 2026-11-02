Yavuz Seçkin'in temposu şaka değil: Anksiyete itirafı geldi

Eğlence

Yavuz Seçkin, katıldığı bir programda anksiyete yaşadığını paylaştı. Taklitleri ve sahne şovlarıyla tanıdığımız komedyen, yıllardır süregelen yoğun çalışma temposuna çok alışmış durumda. Setlerde ve farklı projelerde sürekli koşturmaya alışan Seçkin, bu tempo azaldığında kendisini iyi hissetmediğini belirtti.

Durumu "Şu anda da bir anksiyetem var" diyerek anlatan Seçkin, hareket olmadığı zamanlarda hasta olduğunu düşünüyor. Evde olduğu zamanlarda, o yüksek tempoya alışmış olmanın getirdiği bir huzursuzluk yaşadığını dile getirdi.

Ancak bu durum sadece iş hayatıyla sınırlı değil. Evde de yerinde duramayan komedyen, hiperaktif bir yapısı olduğunu ve boş durmaktan hiç hoşlanmadığını söyledi. Öyle ki, eşi Dicle Seçkin'in bile kendisinin bu hızına yetişemediğini anlattı.

Evdeki günlük yaşamından örnekler veren Seçkin, aşağı yukarı koşturmaktan bahçedeki çimleri kesmeye, havuzun klorunu atmaya kadar her işe giriştiğini belirtti. Kısacası, Yavuz Seçkin için durmak demek, resmen hasta olmak demek.

Sizce de fazla hareketli olmak bazen yorucu değil midir, yoksa bu enerjiye sahip olmak ister miydiniz?