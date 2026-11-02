Sinan Akçıl'dan Halloween'cilere sert gönderme

Eğlence

Şarkıcı Sinan Akçıl, Türk kültüründe ve geleneklerinde yeri olmadığını savunduğu Halloween etkinliklerini hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akçıl, bu kutlamaların bizde bir karşılığı olmadığını vurguladı.

Cadılar Bayramı kutlayanlara seslenen şarkıcı, paylaşımında "Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse; cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip, dizi izleyebilirler" ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerindeki kostüm partileri ve korku temalı organizasyonların son yıllarda Türkiye'deki bazı eğlence mekânlarında da tercih edilmesi, zaman zaman bu tarz kültür tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Sizce de artık bu kostüm partileri biraz fazla kaçmadı mı?