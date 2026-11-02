Kaos Show'da gerçek kaos başladı: Hayrettin ve Sinerji Etkinlik karşı karşıya

Eğlence

Komedyen ve sosyal medya fenomeni Hayrettin Onur Karaoğuz'un sunduğu “Hayrettin ile Kaos Show” programı, ciddi bir ortaklık kavgasına sahne oluyor. Sinerji Etkinlik şirketi, programın yapımında yüzde 50 ortak olduklarını savunarak hazırladıkları içeriklerin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu.

Şirket tarafı; logodan grafiklere, tanıtım videolarından kurgu materyallerine kadar birçok içeriğin ortak yapım anlaşmasına aykırı kullanıldığını öne sürüyor. Savcılığa sunulan dilekçede, Hayrettin'in dijitaldeki popülerliğinin azaldığı dönemde kendisiyle iş birliğinin başladığı ve “Kaos Night” adlı canlı sahne etkinliğiyle birlikte tüm gelirlerin eşit paylaşılması üzerine sözlü bir anlaşma yapıldığı iddia edildi. Şirket, programın tüm organizasyonunu üstlendiklerini savunuyor.

Adliyeye giderek ifade veren Hayrettin ise bu iddiaların hiçbirini kabul etmedi. Programın organizasyonunu kendisinin yaptığını ve tüm hakların kendisine ait olduğunu belirten komedyen, markanın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde adına tescilli olduğunu söyledi. Sinerji Etkinlik ile arasında herhangi bir yapımcılık sözleşmesi bulunmadığını ve hiçbir hakkını sözlü ya da yazılı olarak devretmediğini vurguladı.

Kavganın perde arkasında başka iddialar da var. Hayrettin, şirket yetkilisinin kendisini bilgisi dışında menajeri olarak tanıtıp ödemeler aldığını öğrendiğini ve bu yüzden tüm ilişkileri kestiğini anlattı. Bilgisi dışında alınan paraların tahsili için icra takibi başlattığını belirten Hayrettin, şirketin asıl amacının borcunu ödememek için kendisine baskı kurmak olduğunu iddia etti.