Seren Serengil'den sevgilisine miras şartı: Köpekler her şeyden önce gelir

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Televizyon programcısı Seren Serengil, Ayşe Arman'ın Sahici programında özel hayatına dair detaylar verdi. Çocuğu olmadığını belirten Serengil, tüm mirasını ve mal varlığını uzun süredir birlikte olduğu Mustafa Rahman Tohma'ya bırakacağını açıkladı. Tabii ki bir şartla: Tohma, Seren Serengil'in köpeklerine bakmaya devam edecek.

Ev hallerini anlatan Serengil, köpeklerin kendisi için öncelikli olduğunu söyledi. Yatakta altı köpekle uyuduğunu ve Tohma ile ayrı odalarda kaldıklarını söyleyen ünlü isim, "Şu an öncelik sevgili değil köpekler" diyerek durumu özetledi.

İlişkilerindeki hizmet detayları da oldukça konuşulacak cinsten. Gece canı mantı istediğinde veya gece 2'de köpeklerin suyu bittiğinde Tohma'yı göreve çağıran Serengil, bu işler için sevgilisinden yardım istediğini anlattı. Bakalım Tohma, miras yolundaki bu 'evcil' sınavı başarıyla geçebilecek mi?