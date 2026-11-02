En Hamarat Benim'e veda mı ediyoruz? Pelin Öztekin geliyor

Eğlence

Gündüz kuşağının sevilen programlarından En Hamarat Benim'in geleceği ciddi şekilde merak konusu oldu. Kadir Ezildi'nin sunduğu yarışma bir süredir ekranlara gelmiyor ve kanalın yeni bir formatla dönmeye hazırlandığı konuşuluyor.

Reytinglerde düşüş yaşandığı belirtilen En Hamarat Benim'in yerine Gelinler Sofrada adlı yarışmanın geleceği iddia ediliyor. Üstelik yeni programın sunuculuğunu oyuncu Pelin Öztekin'in üstleneceği öne sürüldü.

Gelinler Sofrada formatında her hafta beş yarışmacı büyük ödül için kapışacak. En Hamarat Benim'in tamamen kaldırılıp kaldırılmadığına ve yeni programın tam olarak ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak hava oldukça değişik.

Sizce Pelin Öztekin bu işin altından kalkabilir mi, yoksa Kadir Ezildi'nin yeri dolmaz mı?