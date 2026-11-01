Mehmet Günsür eşiyle Altın Portakal'da boy gösterdi

Eğlence

Mehmet Günsür, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katıldı ama asıl bomba yanındaki isimdi. Oyuncu, 2006 yılında evlendiği belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile birlikte etkinlikte göründü. Özel hayatını kameralardan bu kadar uzak tutan birinden sonra, çiftin birlikte objektiflerin karşısına geçmesi haliyle herkesin ilgisini çekti.

Aslında aşkları yıllar önce İtalya'da bir film setinde başlamış. İş için tanışan ikili, zamanla birbirine aşık olup birlikteliklerini 2006'da evlilikle taçlandırmışlar. Yaklaşık 20 yıllık evli olan çiftin üç çocuğu var. Çiftin festivaldeki görüntüsü davetlilerin ve hayranların ilgisini çekti.