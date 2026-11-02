MasterChef'te veda vakti: Kim elendi?

Eğlence

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te heyecan dolu bir eleme gecesi daha geride kaldı. 1 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde, mutfaktaki yerini korumak isteyen isimler kıyasıya bir mücadele verdi.

Eleme potasında yer alan Nurten Tamer Ocak, Enes Vardar, Şükran Boyraz, Hasan Alp Karabacak, Armağan Kırant ve Muhammed Yahya, yarışmada kalabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Ancak gece sonunda şans yüzüne gülmeyen ve yarışmaya veda eden isim Hasan Alp Karabacak oldu.

Böylece Hasan Alp Karabacak, MasterChef macerasını noktalamış oldu.