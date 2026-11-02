Sümeyye Aydoğan ve Erdem Atalmış cephesinde sular ısındı: Aynı otomobille görüntülendiler!

Eğlence

Sümeyye Aydoğan ve iş insanı Erdem Atalmış, bir mekan çıkışında birlikte görüntülendi. Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan ikili, aynı otomobile binerek hızla uzaklaştı. Bu görüntü, aylardır kulislerde konuşulan ilişki iddialarını iyice güçlendirdi.

Aslında ikili daha önce de radarımıza girmişti. Geçtiğimiz ağustos ayında Arnavutköy'de bir arkadaş grubuyla yemek yerken görülmüşlerdi ancak o gece mekandan ayrı ayrı ayrılarak aşk sorularından kaçmışlardı. Bu kez aynı otomobile binmeleri, aylardır konuşulan ilişki iddialarını iyice güçlendirdi.

Peki, Sümeyye'nin yanındaki Erdem Atalmış kim? Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Atalmış; avukatlık, iş geliştirme, medya, spor ve marka danışmanlığı alanlarında faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. Magazin dünyasında iş insanı olarak tanıtılıyor.

Özel hayatını gizli tutmayı seven Sümeyye Aydoğan, daha önce oyuncu Atakan Hoşgören ile bir ilişki yaşamış ve Mayıs 2025'te yeniden barıştıkları konuşulmuştu ancak bu beraberlik uzun sürmemişti. Ayrıca Gaddar dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy ile yakınlaştığına dair iddialar da bir dönem gündeme gelmişti ama bu söylentiler asla doğrulanmamıştı.

Şu an Yeraltı dizisindeki Sultan karakteriyle fırtınalar estiren oyuncudan ve Atalmış'tan ilişkilerine dair henüz açık bir doğrulama gelmedi.