Burak Kut'tan estetik iddialarına net cevap: Eşim bana estetik işlem yapmadı

Eğlence

90'ların ikonik isimlerinden Burak Kut, Jülide Ateş'in YouTube programına konuk olarak sessizliğini bozdu. Programda en çok merak edilen konulardan biri, estetik uzmanı olan eşi Cansen Yeni'nin kendisine müdahale edip etmediğiydi. Yıllardır süren bu merak üzerine Kut, "Eşimin bana yaptığı estetik bir işlem yok" diyerek iddiaları kesin bir dille reddetti.

Sadece görünümüyle değil, müzik kariyeriyle ilgili çıkan söylentiler de gündeme geldi. Bir dönem gözlerden uzak kalması nedeniyle müziği bıraktığının sanıldığını belirten şarkıcı, durumu "Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmeyince müziğe ara verdim sanıldı" şeklinde açıkladı.

Hayranlarını sevindirecek haberler de var. Birikmiş çok fazla şarkısı olduğunu söyleyen Burak Kut, yeni bir albüm hazırlığında olduğunu müjdeledi. Müziğin yanına yeni bir rota eklemek isteyen sanatçı, oyunculuğa da ilgi duyduğunu söyledi.

Şöhret ve ego dengesine dair ise oldukça iddialı konuştu. Egosunun terbiyeli olduğunu söyleyen Kut, gerektiğinde ego tokatlamayı da bildiğini ekledi.

Sizce Burak Kut'un yeni albümü 90'lardaki o hitlerini yakalayabilir mi?